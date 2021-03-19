"Чим далі ви просуваєтеся в цьому турнір, тим складніше стає. На цьому етапі всі команди справді сильні, і Ліверпуль – один з найсильніших. Це будуть дві великі гри.

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Реал Мадрид проти Ліверпуля – завжди велике протистояння гра з двома найгучнішими іменами у світовому футболі. Добре пам'ятаю фінал 2018 року в Києві, вболівав за Реал! Це була особлива і пам'ятна гра", – цитує Родріго офіційний сайт УЄФА.

До слова, вже стала відома турнірна сітка на шляху до вирішального матчу поточного розіграшу Ліги чемпіонів. У чвертьфіналі мадридці зіграють проти Ліверпуля, а у півфіналі переможець цієї пари зустрінеться з сильнішим у протистоянні Челсі та Порту.

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