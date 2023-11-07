Во вторник, 7-го ноября известный комментатор и ведущий ТаТоТаке Роберто Моралес прокомментирует матч Шахтёр – Барселона, который состоится в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Об этом информирует ТаТоТаке в своём Telegram-канале. Трансляция встречи будет доступна на медиасервисе Megogo.

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Сейчас Моралес находится в отпуске, он вернулся в Киев с фронта. Роберто служит в 41-м отдельном стрелковом батальоне.

Ранее в середине октября Моралес комментировал два матча с участием сборной Украины – с Северной Македонией и Мальтой. Обе встречи команда Сергея Реброва выиграла.

Матч Шахтёр – Барселона начнётся в 19:45 по Киеву.

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