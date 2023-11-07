У вівторок, 7-го листопада відомий коментатор і ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес прокоментує матч Шахтар – Барселона, який відбудеться в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ. Про це інформує ТаТоТаке у своєму Telegram-каналі. Трансляція зустрічі буде доступна на медіасервісі Megogo.

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Зараз Моралес перебуває у відпустці, він повернувся до Києва з фронту. Роберто служить у 41-му окремому стрілецькому батальйоні.

Раніше в середині жовтня Моралес коментував два матчі за участю збірної України – з Північною Македонією та Мальтою. Обидві зустрічі команда Сергія Реброва виграла.

Матч Шахтар – Барселона розпочнеться о 19:45 за Києвом.

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