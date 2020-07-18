Ривалдо назвал идеальный финал Лиги чемпионов – бразилец готов стерпеть поражение Барселоны

Бывший форвард Барселоны Ривалдо поделился прогнозом на плей-офф Лиги чемпионов.

"ПСЖ уже готовится к Лиге чемпионов, проводит товарищеские матчи. Похоже, у них есть хорошая сетка на пути к финалу – Аталанта в четвертьфинале и, возможно, Атлетико в полуфинале.

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Думаю, у них есть все шансы наконец победить. Я буду очень рад за Неймара... Конечно, идеальный сценарий для меня – победа Барселоны над ПСЖ в финале. Но если Барсу выбьют, то я бы хотел, чтобы Неймар поднял трофей. Он отличный игрок, и это было бы большим достижением", – приводит слова Ривалдо Showsport.

Напомним, Барселоне на стадии 1/8 финала еще предстоит справиться с Наполи после гостевых 1:1. В случае успеха далее на каталонцев будут ждать Бавария или Челси (3:0 в первом матче).

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