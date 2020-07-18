toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО ВИКТОР СКРИПНИК УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Ривалдо назвал идеальный финал Лиги чемпионов – бразилец готов стерпеть поражение Барселоны

18 июля 22:29 - Читати українською
Ривалдо назвал идеальный финал Лиги чемпионов – бразилец готов стерпеть поражение Барселоны
Ривалдо / Betfair

Бывший форвард Барселоны Ривалдо поделился прогнозом на плей-офф Лиги чемпионов.

"ПСЖ уже готовится к Лиге чемпионов, проводит товарищеские матчи. Похоже, у них есть хорошая сетка на пути к финалу – Аталанта в четвертьфинале и, возможно, Атлетико в полуфинале.

Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов

Думаю, у них есть все шансы наконец победить. Я буду очень рад за Неймара... Конечно, идеальный сценарий для меня – победа Барселоны над ПСЖ в финале. Но если Барсу выбьют, то я бы хотел, чтобы Неймар поднял трофей. Он отличный игрок, и это было бы большим достижением", – приводит слова Ривалдо Showsport.

Напомним, Барселоне на стадии 1/8 финала еще предстоит справиться с Наполи после гостевых 1:1. В случае успеха далее на каталонцев будут ждать Бавария или Челси (3:0 в первом матче).

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах

blog_ava
"Вы прекрасно знаете, что вчера произошло": Шуфрич считает спектаклем борьбу Зари с Динамо за ЛЧ
20 июля
15299
Теги
ПСЖ ПСЖ Барселона Барселона Лига чемпионов Ривалдо Неймар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
18
час
:
51
мин
Уотфорд
20:00
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук