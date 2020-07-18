Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов

"Есть слова Месси, с которыми я согласен, и другие, с которыми я не согласен. Если мы будем играть плохо, как в некоторых играх, это не принесет результата в Лиге чемпионов, но если мы сделаем это хорошо, как в других играх, то все получится. Есть много вещей, которые нужно улучшить, быть более последовательными и надежными. Если мы будем играть так, как против Вильярреала, это, безусловно, позволит нам победить в Лиге чемпионов.

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Мы все говорим вещи, которые иногда неправильно толкуются. Это результат момента разочарования. Я не придаю этому большого значения. Важно думать о ЛЧ, нам нужно отдохнуть, очистить свой ум и встретиться с другими командами, чтобы выйти в финал и победить", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, Барселона возобновит Лигу чемпионов 8 августа. Команда Сетьена в рамках ответного матча 1/8 финала будет принимать Наполи после гостевых 1:1.

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