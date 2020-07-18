toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ

Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов

18 июля 19:26 - Читати українською
Сетьен ответил на сокрушительные слова Месси о неготовности Барселоны к Лиге чемпионов
Месси и Сетьен / Сайт Барселоны

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен озвучил свое мнение относительно текущего уровня команды.

"Есть слова Месси, с которыми я согласен, и другие, с которыми я не согласен. Если мы будем играть плохо, как в некоторых играх, это не принесет результата в Лиге чемпионов, но если мы сделаем это хорошо, как в других играх, то все получится. Есть много вещей, которые нужно улучшить, быть более последовательными и надежными. Если мы будем играть так, как против Вильярреала, это, безусловно, позволит нам победить в Лиге чемпионов.

Ривалдо призвал Барселону уволить Сетьена перед возобновлением Лиги чемпионов

Мы все говорим вещи, которые иногда неправильно толкуются. Это результат момента разочарования. Я не придаю этому большого значения. Важно думать о ЛЧ, нам нужно отдохнуть, очистить свой ум и встретиться с другими командами, чтобы выйти в финал и победить", – цитирует Сетьена AS.

Напомним, Барселона возобновит Лигу чемпионов 8 августа. Команда Сетьена в рамках ответного матча 1/8 финала будет принимать Наполи после гостевых 1:1.

Смерть тренера, скандали, суди та погрози Мессі – Барселона вигравала свою останню ЛЧ в пекельних умовах

blog_ava
Три фаворита на пост тренера Динамо – известный агент раскрыл свою версию в кулинарном ребусе
22 июля
18455
Теги
Лига чемпионов Испания Барселона Барселона Кике Кике Сетьен Лионель Лионель Месси
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
46
мин
Ингулец
17:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук