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Рівалдо назвав ідеальний фінал Ліги чемпіонів – бразилець готовий стерпіти поразку Барселони

22:29 - Читать на русском
Рівалдо назвав ідеальний фінал Ліги чемпіонів – бразилець готовий стерпіти поразку Барселони
Рівалдо / Betfair

Колишній форвард Барселони Рівалдо поділився прогнозом на плей-офф Ліги чемпіонів.

"ПСЖ вже готується до Ліги чемпіонів, проводить товариські матчі. Схоже, у них є хороша сітка на шляху до фіналу – Аталанта в чвертьфіналі і, можливо, Атлетіко в півфіналі.

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Думаю, у них є всі шанси нарешті перемогти. Я буду дуже радий за Неймара... Звичайно, ідеальний сценарій для мене – перемога Барселони над ПСЖ у фіналі. Але якщо Барсу виб'ють, то я б хотів, щоб Неймар підняв трофей. Він чудовий гравець, і це було б великим досягненням", – наводить слова Рівалдо Showsport.

Нагадаємо, Барселона на стадії 1/8 фіналу ще має впоратися з Наполі після гостьових 1:1. У разі успіху далі на каталонців чекатиме Баварія або Челсі (3:0 в першому матчі).

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Теги
Барселона Барселона Рівалдо Неймар ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів
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