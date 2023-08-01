Команда Александра Кучера надеялась получить путевку в следующий раунд самого престижного европейского турнира. Однако все пошло не по плану днепрян. На 15-й минуте Волынец неудачно сыграл и привез гол в ворота СК Днепр-1. Довбик сравнял счет в матче в середине первого тайма.

СК Днепр-1 вылетел из ЛЧ, не сумев переиграть Панатинаикос – Волынец привез курьезный гол и получил жесткую травму

После перерыва гол Эдуард Сапарий подарил надежду днепрянам сравнять общий счет, однако забить еще, хоть удержать свое преимущество подопечным Кучера не удалось. На 70-й минуте Шпорар оформил дубль и поставил точку в матче.

СК Днепр-1 уступил по сумме двух матчей Панатинаикосу со счетом 3:5. Украинский клуб сыграет в квалификации Лиги Европы, где соперником днепрян станет пражская Славия.