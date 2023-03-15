"Это была действительно хорошая игра от первой минуты до конца от всех. Мы очень хорошо играли с мячом и без него. Мы забили много голов. Эрлинг был отличным, но все были исключительными. Пять за 60 минут! Невероятный парень, огромный талант. Сила, менталитет, он прирожденный победитель, действительно хороший.

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Я знаю, что Лео забил пять голов в Лиге чемпионов, я это отлично помню. Но невероятно, что Холанд сделал это за 60 минут, это не касается Лео. Эрлинг очень молод, и рекорды Месси должны являться дополнительной мотивацией.

Раньше мы пропускали много голов, мы давали сопернику шансы. Мы забили здесь четыре гола против Реала, шесть – Монако, четыре – Тоттенхэму. Много раз мы вылетали из турнира, потому что много пропускали. Сейчас эти ребята очень хорошо защищаются", – рассказал наставник "горожан" после матча.

Напомним, что Холанд только третий игрок в истории, которому удалось забить пять голов в Лиге чемпионов. Впервые рекорд был установлен Лионелем Месси, оформившим пента-трик за Барселону в матче с Байером в 2012 году. То же сделал нападающий Луис Адриано в игре Шахтера с БАТЭ в 2014.

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