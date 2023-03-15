"Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Эрилнг Холанд поставил на колени РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Рекордные пять голов Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0

Ожидалось, что Манчестер Сити снимет все вопросы противостоянии с РБ еще в первом матче. Впрочем, Пеп Гвардиола снова перемудрил с тактическими решениями – в частности, каталонец решил сыграть без замен. Как следствие, вместо уверенного триумфа англичане получили результативную ничью (1:1). Теперь все должно было решаться на Этихаде, где "горожане" не потерпели ни одного поражения в сезоне.

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Пеп вернулся к базовым настройкам, Розе не стал рисковать

Хозяева провели две замены по сравнению с выездом. Вместо Мареза вышел Де Брюйне, вместо Уокера – Стоунз. Пеп при этом оставил эксперименты, вернувшись к базовым настройкам. Если в Германии он сыграл без фальшивых фулбеков, то на этот раз в центр активно заходил Стоунз (в то время как Родри помогал в билд-апе защитникам).

Бернарду Силва и Де Брюйне менялись местами, играя ниже или выше, в середине или на фланге. Грилиш традиционно давал ширину, а Холанд опускался в центр для помощи при розыгрышах. При прессинге же "горожане" выстраивали четверку Грилиш-Холанд-КДБ-Бернарду – по большей части они выжидали на вынос Бласвиха, но время от времени пас на него ставил триггером для давления.

РБ Лейпциг, в свою очередь, не стал рисковать со стартовых минут. Немцы насыщали центр узкой четверкой и практически не прессинговали Сити. Фулбеки не шли вперед, хотя во втором тайме на Ред Бул Арене именно подобная тактика принесла успех "ротен буллен".

Старт матча: Манчестер Сити регулярно обостряет, стандарты – тоже источник моментов

Данная структура игры команд определила ход первого тайма. Манчестер Сити доминировал, создав дебютный момент уже на 2-й минуте встречи. Силва и КДБ обыгрались на фланге, после чего последовал кросс в центр штрафной – там никто не уследил за Гюндоганом. Илкай бахнул в касание, но запустил мяч на трибуны.

На 11-й минуте забивать должен был Холанд. Эрлинг стартовал из глубины под заброс от Аке – норвежец обогнал Гвардиола, принял сферу и оказался прямо перед Бласвихом! Кипер сократил дистанцию и спас РБ Лейпциг.

На 19-й минуте же у Сити сработала штука, которая еще не раз проявит себя в данном матче. Хозяева заработали угловой, немцы не смогли выбить мяч, а "горожане" стреляли по воротам несколько раз. "Быки" отбились, однако просмотр видеоповтора показал, что сфера попала в руку Хенриксу.

Славко Винчич назначил пенальти, который уверенно реализовал Холанд (хотя Бласвих угадал угол). 1:0! А ровно через две минуты Холанд оформил дубль! На этот раз сработал прессинг.

Эрлинг надавил на Бласвиха, заставив его выбить мяч в никуда. Аканджи выиграл борьбу в центре и сбросил мяч обратно в атаку, после чего Де Брюйне сместился к полукругу и выстрелил в перекладину – а норвежец тут же сыграл на добивании! 2:0!

Розе ризикнув – не спрацювало. Манчестер Сіті покарав за сміливість, але знову забив не з гри

РБ Лейпциг сразу изменил тактику, начав рисковать. У "ротен буллен" включился интенсивный прессинг и подъем фулбеков в атаку. Оказалось, что Манчестер Сити не так и страшен – подопечные Пепа Гвардиолы стали ошибаться на собственной трети.

На 33-й минуте гости даже вывели Вернера один на один с Эдерсоном, однако кипер выбежал за пределы штрафной и сбил Тимо. Как ни странно, фол записали именно на форварда.

Ederson didn't get sent off for this , leipzig didn't get a foul, not only but also werner got booked for objection #MCILEI pic.twitter.com/y8s9P7e1yy — Aymen Mostafa (@AymenMostafa) March 14, 2023

Голевых моментов РБ Лейпциг так и не создал, а вот Манчестер Сити продолжил напрягать Бласвиха. На 31-й минуте Холанд получил пас за спину Орбану и выстрелил с левого края штрафной, а на 39-й уже с правого края бил Гюндоган – Бласвих выручил в обоих случаях.

В конце концов, на 2-й компенсированной минуте "горожане" добились своего: Диаш замкнул навес, Бласвих перевел мяч в стойку, а тот покатился вдоль линии ворот к другой стойке – Айдара пытался вынести, но Холанд его накрыл, вколотив сферу в сетку. 3:0!

Второй тайм – продолжение первого. Холанд побил рекорд Месси и Адриано, сыграв в стиле Селезнева

Манчестер Сити решил все вопросы по выходу в четвертьфинал. Тем не менее, это не остановило команду. Всего за три минуты после старта второго тайма Бласвиху пришлось вынимать мяч из сетки в четвертый раз. Холанд пасовал Гюндогану, а тот обыгрался с Грилишем и выстрелил с левого края штрафной – 4:0!

Далее свой концерт начал Холанд. На 53-й минуте Сити заработал стандарт, а навес с него завершился скидкой на дальнюю штангу. Эрлинг пробил головой в Бласвиха, добивание Аканджи накрыли, но норвежец подхватил отскок и оформил покер – 5:0!

На 57-й же минуте он довел дело до пента-трика, вколотив мяч в сетку после выноса подачи с углового. 6:0 Таким образом, Холанд повторил рекорд Месси и Луиса Адриано (да-да, из Шахтера), отличившись пятью голами в одном матче Лиги чемпионов.

Кроме того, Эрлинг стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 30 голов в ЛЧ (побил рекорд Мбаппе), причем для этого норвежцу понадобилось меньше всего матчей – 25 (побил рекорд Ван Нистелроя с 34 матчами).

Статистика Холанда в ответном матче 1/8 финала ЛЧ против РБ Лейпциг – 14 касаний в штрафной, 8 ударов (5 в плоскость), 5 голов, 2,71 xG

Через несколько минут после исторического события Пеп Гвардиола снял с пробега всех лидеров, включая Холанда. Нападающий весело хохотал на скамейке, а его партнеры на поле валяли дурака. Манчестер Сити не создал ни одного момента в последние полчаса основного времени, но с таким РБ подобное поведение простительно. На 75-й минуте немцы не смогли забить даже в пустые ворота.

В конце концов, на 2-й компенсированной минуте Де Брюйне наказал Лейпциг эффектным выстрелом, установив окончательный счет – 7:0! Манчестер Сити нанес РБ самое крупное поражение в истории и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Рекордные пять голов Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0