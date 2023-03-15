Норвежский нападающий стал главным героем избиения РБ Лейпциг в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил пента-трик, а Манчестер Сити выиграл 7:0 и вышел в четвертьфинал, где узнает своего соперника 17 марта.

Рекордные пять голов Холанда в видеообзоре матча Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0

Холанд мог стать первым в истории футболистом, забившим 6 мячей в одном матче ЛЧ, но на 63-й минуте Гвардиола снял своего бомбардира. Вместо норвежца вышел Хулиан Альварес. После игры Эрлинг признался, что хотел продолжать играть.

"Когда я уходил с поля, то сказал Пепу не менять меня, потому что хочу забить 6 голов. Но что я мог сделать. Это был большой вечер. Забить 5 голов и выиграть дома 7:0 – я очень счастлив. У меня сейчас туман в голове, даже не могу вспомнить голы. Помню, что бил, не задумываясь. Я так устал после всех этих празднований.

Мои голы? Я не слишком над этим задумываюсь. Моя цель – чтобы мяч оказался в воротах. Для этого нужно руководствоваться инстинктами и быстро думать, чтобы пробить мимо голкипера. Очевидно, что для этого нужно определенное качество, но главная вещь – в голове", – цитирует Холанда Mirror.

К слову, теперь в активе норвежца 33 гола в Лиге чемпионов. Для этого ему понадобилось 25 матчей за Зальцбург, Боруссию Дортмунд и Ман Сити.

Ман Сити вышел в 1/4 финала ЛЧ, забив 7 голов Лейпцигу – Холанд оформил пента-трик, повторив рекорд легенды Шахтера