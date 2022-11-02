Шотландский коллектив точно не может записать себе в актив нынешний розыгрыш ЛЧ с точки зрения результатов.

"Плюшевые мишки" накануне завершили свои выступления в еврокубках, уступив дома Аяксу со счетом 1:3. После 6 сыгранных туров у команды было 6 поражений.

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Как сообщает Opta , Рейнджерс еще и установил исторический антирекорд соревнований, имея наихудшую разницу забитых и пропущенных – 2:22. Наибольшее поражение шотландцам нанес Ливерпуль, устроив разгром 1:7.

Второе место занимает Виктория Пльзень (5:24), игравшая в этом году с Баварией, Интером и Барселоной. Еще до этого антирекордсменом было Динамо Загреб в сезоне 2011/22 (3:22).