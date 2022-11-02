Шотландський колектив точно не може записати собі в актив цьогорічний розіграш ЛЧ з точки зору результатів.

"Плюшеві ведмедики" напередодні завершили свої виступи у єврокубках, поступившись вдома Аяксу з рахунком 1:3. Після 6 зіграних турів у команди було 6 поразок.

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Як повідомляє Opta, Рейнджерс ще й встановив історичний антирекорд змагань, маючи найгіршу різницю забитих і пропущених – 2:22. Найбільшої поразки шотландцям завдав Ліверпуль, влаштувавши розгром 1:7.

Друге місце посідає Вікторія Пльзень (5:24), яка цього року грала з Баварією, Інтером і Барселоною. Ще до цього антирекордсменом було Динамо Загреб у сезоні 2011/22 (3:22).