Соратник Путина Роман Абрамович попал в санкционный список, поэтому нормальное функционирование для Челси пока невозможно. Один из запретов распространяется на продажу билетов (не касается абонементов). Следовательно, болельщики "синих" не могут поддерживать свою команду на выезде. На фоне этого Челси пытался уговорить Мидлсбро сыграть четвертьфинал Кубка Англии без зрителей.

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"Мы ознакомились с просьбой Челси о проведении субботнего матча шестого раунда Кубка Англии при пустых трибунах и считаем их предложение странным и не имеющим никаких оснований. Все заинтересованные стороны хорошо осведомлены о причинах, из-за которых Челси подвергся санкциям, и о том, что это никак не касается Мидлсбро.

Предполагать, что Мидлсбро и наши болельщики должны быть наказаны не только несправедливо, но и необоснованно. Учитывая причины этих санкций, стремление Челси ссылаться на спортивную "честность" как причину для игры за закрытыми дверями кажется высочайшей степенью иронии. Мы ожидаем официального сообщения от FA о следующих шагах, но будьте уверены, что Мидлсбро будет решительно противостоять действиям Челси", – говорится в заявлении клуба.

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