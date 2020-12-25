"Матчи против Ювентуса, Барселоны и киевского Динамо стали для наших игроков замечательным опытом, но в то же время каждый мог почувствовать, что на этом уровне не следует делать детских ошибок.

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Мы сильно выросли, как команда. Если сравнить, например, первый матч против киевского Динамо в Будапеште с последним матчем группы в Киеве, то можно увидеть, что в итоге мы сыграли намного лучше", – цитирует Реброва сайт Ференцвароша.

Напомним, что именно в домашнем матче против Динамо команда украинского специалиста набрала свое единственное очко. Зато поединок последнего тура завершился поражением и вылетом Ференцвароша из еврокубков.

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