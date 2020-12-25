"Матчі проти Ювентуса, Барселони та київського Динамо стали для наших гравців чудовим досвідом, але в той же час кожен міг відчути, що на цьому рівні не слід робити дитячих помилок.

Ребров чудову роботу провів у Ференцвароші, пройшовши чотирьох суперників на шляху до групового етапу ЛЧ, – Джулай

Ми сильно зросли, як команда. Якщо порівняти, наприклад, перший матч проти київського Динамо в Будапешті з останнім матчем групи в Києві, то можна побачити, що в підсумку ми зіграли набагато краще", – цитує Реброва сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, що саме у домашньому матчі проти Динамо команда українського фахівця набрала своє єдине очко. Натомість поєдинок останнього туру завершився поразкою і вильотом Ференцвароша з єврокубків.

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