Ребров помітив значний прогрес Ференцвароша на прикладі матчів проти Динамо у Лізі чемпіонів
Наставник Ференцвароша Сергій Ребров задоволений виступом команди на груповому етапі Ліги чемпіонів.
"Матчі проти Ювентуса, Барселони та київського Динамо стали для наших гравців чудовим досвідом, але в той же час кожен міг відчути, що на цьому рівні не слід робити дитячих помилок.
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Ми сильно зросли, як команда. Якщо порівняти, наприклад, перший матч проти київського Динамо в Будапешті з останнім матчем групи в Києві, то можна побачити, що в підсумку ми зіграли набагато краще", – цитує Реброва сайт Ференцвароша.
Нагадаємо, що саме у домашньому матчі проти Динамо команда українського фахівця набрала своє єдине очко. Натомість поєдинок останнього туру завершився поразкою і вильотом Ференцвароша з єврокубків.
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