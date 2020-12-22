"Ребров замечательную работу провел в Ференцвароше, потому что вывести команду, пройдя четырех соперников, каждый из которых может тебя выбить. И ты все равно выходишь в групповой этап. А потом тебе извлекают Барселону, Ювентус и Динамо, в котором ты провел столько лет.

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Ребров вернул их на вершину в Венгрии, потому что нужно помнить, что клуб очень долго, хронически не становился чемпионом", – отметил Джулай в программе "Футбольный сезон Комментатора".

Напомним, Ребров дважды сделал Ференцварош чемпионом после своего прихода – до этого команда выигрывала первенство только в 2004 году. К тому же, украинец впервые за 25 лет вывел венгров в групповой этап Лиги чемпионов.

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