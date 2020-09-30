"Я знаю, насколько сложна эта задача, которую мы только что выполнили. Я очень горжусь своей командой. Когда я был тренером киевского Динамо, нам не приходилось играть в плей-офф. А теперь нужно было пройти четыре очень сложных раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

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Каждый соперник был чемпионом своей страны, и мы столкнулись с серьезной задачей. Мы доставили огромное удовольствие всей Венгрии, для нас большая гордость иметь возможность представлять страну в самом престижном еврокубке. Это будет другой уровень, здесь много команд, у которых бюджет в 10 раз больше нашего.

На этом уровне планировать напрасно, всякое может случиться. Я горжусь своими игроками за то, как мы смогли управлять ситуацией в последние 15 минут, когда все устали. Разница между двумя поединками дуэли в том, что на этот раз мы были более сосредоточены.

Динамо? Я бы хотел сыграть против них. Но я считаю, что нам нужно быть серьезными, так как мы будем представлять всю страну на высшем футбольном уровне. Если кто-то совершит ошибку, недооценив нас, их может ждать сюрприз.

Секрет успеха? Я просто помогаю игрокам, без них не было бы такого результата. Я чувствую, что команда очень сплоченная, все знают свое дело. Атмосфера внутри коллектива очень хорошая, просто отличная", – цитирует Сергея Реброва официальный сайт Ференцвароша.

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