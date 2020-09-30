"Я усвідомлюю, наскільки складне завдання ми щойно виконали. Я дуже пишаюся своєю командою. Київському Динамо не потрібно було грати в плей-офф, коли я там був тренером, але з Ференцварошем нам довелося пройти 4 дуже важкі кола, щоб потрапити в груповий етап Ліги чемпіонів.

Історичний тріумф Реброва у відеоогляді матчу Ференцварош – Мольде

Кожен суперник був чемпіоном своєї країни, зараз ми зіткнулися зі серйозним випробуванням. Приємно було зробити цей подарунок для всієї Угорщини, для нас це велика гордість, що ми можемо представляти країну в найпрестижнішому турнірі. Це буде зовсім інший рівень, тут є багато команд, у яких бюджет у десять разів більший за наш.

Що б ми не планували на цьому рівні – все може статися. Я пишаюся своїми гравцями за те, як ми змогли створити моменти в останні 15 хвилин, коли на полі вже всі втомилися. Різниця між двома поєдинками полягає в тому, що цього разу ми були більш зосередженими.

Динамо? Я б хотів зіграти проти них. Але я вважаю, що нам потрібно бути серйозними, так як ми будемо представляти всю країну на найвищому футбольному рівні. Якщо хтось зробить помилку, недооцінивши нас, їх може чекати сюрприз.

Секрет успіху? Я просто допомагаю гравцям, без них ці результати не були б можливими. Я відчуваю, що команда дуже добре налагоджена, кожен знає свою роботу. Атмосфера в команді дуже хороша", – цитує Сергія Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Ференцварош відстояв нічию з Мольде і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів – Ребров і компанія творять історію століття