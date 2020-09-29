После феерической ничьей 3:3 недельной давности в Будапеште команды начали осторожно. Первыми впереди себя проявили хозяева. На 4-й минуте Харатин прошел защитника и решился на дальний удар, но мяч полетел в направлении углового флажка. Мольде ответил выпадом Джеймса, но акцентировано пробить нигерийцу помешал защитник.

Ференцварош – Мольде: онлайн-трансляция матча плей-офф квалификации ЛЧ – как это было

Постепенно инициативой завладел Ференцварош. Подопечные Реброва, в отличие от матча в Норвегии, выглядели уверенными, сосредоточенными и невероятно спокойными. "Фради" активно комбинировали и каждая их атака выглядела хорошо спланированным проектом. Именно в таком стиле будапештцы создали две первые возможности забить. Сначала классную атаку хозяев неплохим ударом метров с 25-ти завершил Зубков – Линде справился. А в следующей атаке Узуни эффектно прострелил во вратарскую, но Нгуэн не успел замкнуть передачу с нескольких метров.

Мольде оправился ближе к перерыву. На 40-й минуте на удобной для удара позиции мяч получил Эйкрем, но пробил над воротами. А еще несколько минут спустя тот же Эйкрем опасно исполнил штрафной – "полосатый" прошел рядом со штангой.

Спокойный старт второй половины сменился активной 5-минуткой на грани часа игрового времени. Во время затяжной атаки Мольде голкипер венгров Дибуш умудрился дважды вытянуть едва не мертвые мячи с верхнего угла, а под добивание Грегерсена вовремя бросился центрбек "Фради". Хозяева ответили молниеносно: Узуни верховой передачей оставил не у дел защитника и вывел на ударную позицию Зубкова, но украинец занервничал и не смог четко пробить – Линде легко забрал мяч.

Воспитанник Шахтера не стушевался и в одной из следующих атак попытался на дриблинге пройти Эллингсена, однако за мгновение до выхода один на один с кипером центрбек выбил мяч из-под ног Зубкова. А на 71-й минуте Линде уже по-настоящему пришлось вступить в игру. Это Ловренчич уместно подключился к атаке по правому флангу и выполнил опасный прострел во вратарскую – вратарь Мольде эффектно и эффективно сыграл ногами, выбив мяч подальше.

На 76-й минуте свой класс показал уже Дибуш. После роскошной комбинации норвежцев на оперативный простор вырвался Хестад, но венгерский кипер парировал его выстрел ногой. Тут же Эйкрем решился на удар из-за пределов штрафной – мяч лишь немного разминулся со стойкой!

За перспективы Ференцвароша в эти минуты стало тревожно. Давление результата (счет 0:0 позволял выйти в групповой этап ЛЧ) ограничивал креативность будапештцев и они фактически отказались от атак, опасаясь пропустить выпад Мольде. Это, однако, могло вылезти боком – физически крепкая команда Эрлинга Мо навязала борьбу на каждом участке поля и стремилась зажать "Фради" у своих ворот.

Ошибочность такой тактики Ференцварош быстро понял и отодвинул эпицентр боя ближе к центру поля. Это заложило фундамент для внезапных контратак. Одна из них вполне могла завершиться голом, но Узуни начал мудрить, затянул с ударом, затем пожадничал пас партнеру и, наконец, пробил над дальней девяткой. Промах мог стать роковым на 87-й минуте, но удар Бринхильдсена с лета чудом не оказался в нижнем углу ворот Дибуша!

Итак, нервная ничья, которая позволила Сергею Реброву и его подопечным ворваться в историю. Ференцварош впервые с сезона 1995/96 пробился в групповой этап Лиги чемпионов – невероятный успех не только "Фради", но и всего венгерского футбола с украинским оттенком.

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