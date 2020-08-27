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Ребров помог Малиновскому и компании подняться в высшую корзину жеребьевки групп Лиги чемпионов

11:29 - Читати українською
Ребров помог Малиновскому и компании подняться в высшую корзину жеребьевки групп Лиги чемпионов
Сергей Ребров / Сайт Ференцвароша

Победа Ференцвароша над Селтиком (2:1) во втором квалификационном раунде ЛЧ повлияет на статус Аталанты во время жеребьевки группового этапа.

 

Команда Руслана Малиновского гаранатовано получит место в третьей корзине, сообщает Football-Italia.

Ребров – о победе над Селтиком: Мы играли против сильнейшего нашего соперника

Аталанта имела самый высокий коэффициент среди представителей четвертой корзины и ждала вылета клуба с лучшим показателем. Им стал Селтик, который все еще сохранял довольно неплохие позиции в рейтинге УЕФА. По иронии судьбы, шотландского чемпиона выбила команда Сергея Реброва. Наставник Ференцвароша случайно помог своему соотечественнику – хавбеку Аталанты Руслану Малиновскому.

Вместе с Аталантой в третью корзину попали Интер и Лацио, а чемпион Италии Ювентус получит место в первой.

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