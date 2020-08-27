Ребров допоміг Маліновському й компанії піднятися у вищий кошик жеребкування груп Ліги чемпіонів

Перемога Ференцвароша над Селтіком (2:1) у другому кваліфікаційному раунді ЛЧ вплине на статус Аталанти під час жеребкування групового етапу.

Команда Руслана Маліновського гаранатовано отримає місце у третьому кошику, повідомляє Football-Italia.

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Аталанта мала найвищий коефіцієнт серед представників четвертого кошику і чекала вильоту клубу з кращим показником. Ним став Селтік, який все ще зберігав доволі непогані позиції у рейтингу УЄФА. За іронією долі, шотландського чемпіона вибила команда Сергія Реброва. Наставник Ференцвароша випадково допоміг своєму співвітчизнику – хавбеку Аталанти Руслану Маліновському.

Разом з Аталантою до третього кошика потрапили Інтер та Лаціо, а чемпіон Італії Ювентус отримає місце в першому.

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