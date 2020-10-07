"Конечно, шансы не в нашу пользу, но такое часто случалось и раньше, а результат был другим, мы проводили хороший матч. Сейчас цель состоит в том, чтобы играть ярко для болельщиков и делать все возможное, чтобы добиться успеха. Все наше выступление в Лиге чемпионов станет футбольным фестивалем не только для нас, но и для венгерского футбола.

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Впрочем, мы должны смотреть на вещи реалистично. Никто не ожидает, что я скажу – мы обязательно наберем несколько очков. Рядом с нами есть три клуба, которые имеют очень высокий уровень. Мы – Фради, поэтому будем делать все возможное, чтобы добиться успеха. Будем готовиться по мере своих возможностей против всех соперников", – приводит слова Орожа официальный сайт Ференцвароша.

Напомним, команда Реброва начнет свой путь в группе ЛЧ выездом к Барселоне (20 октября), а в параллельном матче Динамо примет Ювентус.

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