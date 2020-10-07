"Звичайно, шанси не на нашу користь, але таке часто траплялося і раніше, а результат був іншим, ми проводили гарний матч. Зараз ціль полягає у тому, щоб грати яскраво для вболівальників і робити все можливе, щоб досягти успіху. Весь наш виступ у Лізі чемпіонів стане футбольним фестивалем, але не лише для нас, а й для угорського футболу.

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Втім, ми повинні дивитися на речі реалістично. Ніхто не очікує, що я скажу – ми обов’язково наберемо кілька очок. Поруч з нами є три клуби, які мають дуже високий рівень. Ми – Фраді, тож будемо робити все можливе, щоб досягти успіху. Будемо готуватися в міру своїх можливостей проти всіх суперників", – наводить слова Орожа офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, команда Реброва розпочне свій шлях у групі ЛЧ виїздом до Барселони (20 жовтня), а в паралельному матчі Динамо прийме Ювентус.

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