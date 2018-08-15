Аякс – Динамо: трансферная стоимость игроков обеих команд –19-летний де Лигт дороже Цыганкова в 5 раз

Соперник Динамо в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, Аякс, значительно превосходит киевлян в трансферной стоимости игроков.

Стоимость всех игроков Аякса составляет 229,15 млн евро, тогда как футболисты основной обоймы Динамо согласно данным портала Transfermarkt оцениваются в 67,20 млн евро.

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Разница между клубами по этому показателю составляет 165 млн евро – в пользу соперника киевлян.

Амстердамцы существенно превосходят "бело-синих", начиная с вратарской позиции. Камерунец Онана стоит 15 млн евро, а Денис Бойко – лишь 1,5 млн евро.

Настоящая жемчужина Аякса Маттис де Лигт – самый дорогой футболист нидерландского гранда. 19-летний центральный защитник, на которого охотятся едва не все топ-клубы Европы, оценивается в 40 млн евро.

В составе Динамо ни один игрок даже близко не подбирается к трансферной стоимости де Лигта. Виктор Цыганков, самый дорогой из киевлян, оценивается в 8 млн евро.

Сразу шесть игроков Аякса стоят больше 15 млн евро. Зато в Динамо только Цыганков пересек отметку в 5 млн евро.

Топ-6 самых дорогих футболистов Аякса:

Маттис где Лигт (защитник) – 40 млн евро

Хаким Зиеш (вингер) – 25 млн евро

Давид Нерес (вингер) – 20 млн евро

Дейли Блинд (защитник) – 18 млн евро

Душан Тадич (хавбек) – 15 млн евро

Андре Онана (голкипер) – 15 млн евро

Топ-6 самых дорогих футболистов Динамо:

Виктор Цыганков (вингер) – 8 млн евро

Сидклей (защитник) – 5 млн евро

Че Че (хавбек) – 5 млн евро

Денис Гармаш (хавбек) – 5 млн евро

Беньямин Вербич (вингер) - 4,5 млн евро

Тамаш Кадар (защитник) – 4 млн евро

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