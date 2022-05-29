Челси до сих пор получает выгоду от продажи Эдена Азара мадридскому Реалу в 2019 году.

Вскоре лондонцы должны получить дополнительный транш на сумму 15 млн фунтов, утверждает Football London.

Азар наливал сыну Крооса после победы в Лиге чемпионов – видео реакции немца

"Тело" трансфера Азара стоило Реалу 89 млн фунтов, однако сделка предусматривала множество бонусов. Среди них и победа в Лиге чемпионов с бельгийцем в составе. Вчера "сливочные" обыграли Ливерпуль и активировали этот 15-миллионный пункт, хотя Эден на поле так и не вышел. В общей сложности вингер провел в розыгрыше ЛЧ 3 матча, которые потянули на 83 минуты.

Напомним, контракт Азара с Реалом рассчитан до лета 2024, поэтому Челси может ждать еще больше денег от мадридского клуба.

Ливерпуль – Реал: трофей Анчелотти как триумф жизни над системой, мастер-класс для Лунина и заслуженное фиаско Клоппа