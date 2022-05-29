Эден Азар и Тони Кроос стали героями вирусного видео после триумфа мадридцев в Лиге чемпионов 2021/22.

Сын Тони Крооса – 8-летний Леон – оказался в раздевалке Реала во время празднования победы над Ливерпулем. Пока немец танцевал вместе с партнерами, коварный Эден Азар решил приобщить мальчика к празднику.

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Бельгиец взял бутылку шампанского и налил Леону. Но Тони Кроос "спалил" одноклубника и сына, пригрозив им пальцем. Алкогольного напитка сын немецкого полузащитника в итоге так и не попробовал.

Напомним, для Реала этот трофей ЛЧ стал 14-м в истории клуба. Кроос выиграл кубок в пятый раз, а вот для 31-летнего Азара это первый самый престижный евротрофей. В сезоне 2021/22 бельгиец сыграл 23 матча, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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