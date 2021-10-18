"В составе Реала много игроков, которые заслуживают "Золотой мяч". Наверное, в этом году больше всего заслужил награду Бензема. Если бы я выбирал, то остановился бы именно на нем.

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Реал всегда сильный. В Лиге чемпионов трудно играть против таких команд. Реал сильный и командно, и индивидуально. Не могу сказать, какая команда была лучше – у Зидана прошлого года, или у Анчелотти этого. Мы должны сконцентрироваться на положительном результате и побороться за победу.

У Реала высококлассные футболисты – все это знают. Противостоять им будет трудно. Но мы планируем должным образом подготовиться и дать достойный бой. Я готов играть против сильнейших оппонентов, если, конечно, тренер поставит меня в состав", – сказал Исмаили на предматчевой пресс-конференции.

Роберто Де Дзерби уточнил, что Исмаили будет играть с Реалом. В предыдущих матчах он не всегда выходил, потому что были проблемы со здоровьем еще с прошлого сезона.

Поединок 3-го тура Лиги чемпионов сезона 2021/22 против Реала состоится уже завтра, 19 октября, на столичном НСК Олимпийский. Стартовый свисток прозвучит в 22:00.

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