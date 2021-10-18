"У складі Реала багато великих гравців, які заслуговують на "Золотий м’яч". Напевно, цього року найбільше заслужив нагороду Бензема. Якби я обирав, то зупинився б саме на ньому.

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Реал завжди сильний. У Лізі чемпіонів важко грати проти таких команд. Реал сильний і командно, і індивідуально. Не можу сказати, яка команда була кращою – в Зідана минулого року, чи в Анчелотті цього. Ми повинні сконцентруватися на позитивному результаті та поборотися за перемогу.

У Реала висококласні футболісти – всі це знають. Протистояти їм буде важко. Але ми плануємо належно підготуватися та дати гідний бій. Я готовий грати проти найсильніших опонентів, якщо, звичайно, тренер поставить мене у склад", – сказав Ісмаїлі на передматчевій прес-конференції.

Роберто Де Дзербі уточнив, що Ісмаїлі буде грати з Реалом. У попередніх матчах він не завжди виходив, бо мав проблеми зі здоров’ям ще з минулого сезону.

До слова, поєдинок 3-го туру Ліги чемпіонів сезону 2021/22 проти мадридців відбудеться вже завтра, 19 жовтня, на столичному НСК Олімпійський. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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