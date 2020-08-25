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Реал U-19 выиграл юношескую Лигу УЕФА, обыграв в финале Бенфику, – Рауль добыл первый трофей в статусе тренера

21:16 - Читати українською
Реал U-19 выиграл юношескую Лигу УЕФА, обыграв в финале Бенфику, – Рауль добыл первый трофей в статусе тренера
Рауль приветствует подопечных с победой в юношеской Лиге УЕФА / фото ФК Реал

Реал в финале юношеской Лиги УЕФА одолел Бенфику в сверхрезультативном поединке. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Юношеская Лига УЕФА 2019/20, финал.

Бенфика U-19 – Реал U-19 – 2:3

Голы: Г. Рамос, 49, 58 – Пабло, 26, Жоку, 45, (аг.), Гутьеррес, 50

Нереализованный пенальти: Данташ, 68

Мадридцы убедительно провели первый тайм, и отметился сразу двумя голами. Счет открыл Пабло, а перед самым перерывом Жоку срезал мяч в собственные ворота. Начало второй половины выдалось молниеносным: сначала команды обменялись голами Рамоса и Гутьерреса, а на 58 минуте тот же Рамос сократил отставание до минимального.

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Бенфика имела роскошную возможность выровнять положение, однако Данташ не сумел реализовать пенальти. Концовка матча выдалась особенно напряженной, однако кантера Реала удержала победу и принесла Раулю его первый трофей в статусе тренера.

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