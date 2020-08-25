Реал U-19 виграв юнацьку Лігу УЄФА, обігравши у фіналі Бенфіку, – Рауль здобув перший трофей у статусі тренера

Реал у фіналі юнацької Ліги УЄФА здолав Бенфіку в надрезультативному поєдинку. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Юнацька Ліга УЄФА 2019/20, фінал.

Бенфіка U-19 – Реал U-19 – 2:3

Голи: Г. Рамос, 49, 58 – Пабло, 26, Жоку, 45, (аг.), Гутьєррес, 50

Нереалізований пенальті: Данташ, 68

Мадридці переконливо провели перший тайм, і відзначився одразу двома голами. Рахунок відкрив Пабло, а перед самою перервою Жоку зрізав м'яч у власні ворота. Початок другої половини видався блискавичним: спочатку команди обмінялись голами Рамоса та Гутьєрреса, а на 58 хвилині той таки Рамос скоротив відставання до мінімального.

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Бенфіка мала розкішну нагоду вирівняти становище, однак Данташ не зумів реалізувати пенальті. Кінцівка матчу видалась особливо напруженою, проте кантера Реала втримала перемогу та принесла Раулю його перший трофей у статусі тренера.

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