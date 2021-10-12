Каталонские власти с пятницы (15 октября) позволит полную заполняемость стадионов на спортивных событиях, информирует Mundo Deportivo.

Лапорта хотел, чтобы Месси играл за Барсу бесплатно – о торгах с аргентинцем, усилении на Динамо и трансфере Неймара

Эта новость явно должна добавить настроения Барселоне и ее фанатам. После международной паузы "блаугранас" проведут три подряд матчи на Камп Ноу. Это поединок с Динамо в ЛЧ (20 октября), а также два в чемпионате – с Валенсией (17 октября) и Класико против Реала (24 октября). На трибуны смогут прийти почти 100 тысяч человек вместо 25-ти в период ограничений.

Напомним, что сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.

Лапорта хотів, щоб Мессі грав за Барсу безкоштовно – про торги з аргентинцем, підсилення на Динамо і трансфер Неймара