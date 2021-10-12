23-річний бразильський оборонець не зміг завершити поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 проти команди Колумбії (0:0) і був замінений вже в першому таймі через біль у спині.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, пошкодження Мілітао не є надто серйозним, але незабаром він повинен пройти медичні тести. Для Карло Анчелотті міжнародна пауза вже має жахливі наслідки: окрім Едера, травми отримали ще півзахисник Едуардо Камавінга та вінгер Еден Азар.

Нагадаємо, мадридський Реал 17-го жовтня зіграє з Атлетіком у Прімері, а вже 19-го завітає у Київ на двобій із Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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