Мадридский клуб громко отметил победу над Ливерпулем в финале Лиги чемпионов и соответственно 14 трофей самого престижного турнира Европы.

Началось празднование с посещения Альмуденского королевского кафедрального собора Святой Марии, куда "бланкос" принесли недавно выигранный трофей.

Ливерпуль устроил парад с горьким привкусом – команда Клоппа радовалась и без Лиги чемпионов.

Затем автобус мадридцев отправился к фонтану Сибелес и мэрии, где игроки слушали выступление мэра. Дальше началась не слишком официальная часть, где представители Реала дали волю эмоциям: кричали, смеялись, плакали, пели, дурачились.

Конечным пунктом назначения был Сантьяго Бернабеу, где организаторы устроили настоящее шоу, а Марсело со слезами на глазах попрощался с болельщиками после 15 лет в клубе. Празднование длилось до поздней ночи.