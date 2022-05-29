Ливерпуль может гордиться этим сезоном даже без трофея Лиги чемпионов.

Вчера "красные" проиграли финал Реалу, однако это не помешало провести чемпионский парад по улицам родного города.

Игроки Ливерпуля по итогам сезона могут похвастаться двумя трофеями – Кубком Англии и Кубком лиги. Также не следует забывать о первой победе в АПЛ (2019/20), которую не удалось громко отметить из-за пандемии коронавируса. В этом году в чемпионате Ман Сити опередил мерсисайдцев на очко, а финал Лиги чемпионов минимально выиграл Реал. Впрочем, подопечные Клоппа радовались и охотно приветствовали своих верных фанатов.

Moments to cherish. Thank you for your incredible support ️ pic.twitter.com/eEzTfty9rF — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022

Сам немец тоже выглядел бодро и называл свою команду "лучшей в мире".

"This is the best club in the world" ️ pic.twitter.com/zMsyC5Q5FB — Liverpool FC (@LFC) May 29, 2022

Позади изнурительный сезон, в котором Ливерпуль дошел до конца во всех турнирах. Некоторые игроки в ближайшие дни разъедутся по сборным, а другие уже могут начинать отпуск, готовясь к новым свершениям в кампании 2022/23.

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