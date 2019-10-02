toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
АТАЛАНТА - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТОТТЕНХЭМ - БАВАРИЯ ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ

Реал установил исторический антирекорд в Лиге Чемпионов – подвиг экс-форварда Зари и след Динамо в спасении мадридцев

09:46 80 Читати українською
Реал установил исторический антирекорд в Лиге Чемпионов – подвиг экс-форварда Зари и след Динамо в спасении мадридцев
Деннис Бонавентуре / Getty images

Мадридский Реал сыграл вничью с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Брюгге ушел на перерыв отчетного матча, имея преимущество в два мяча благодаря дублю Денниса Бонавентуре. Бывший нападающий Зари стал лишь третьим нигерийцем, который забивал Реалу в Лиге чемпионов, после Джеймса Обиора (Локомотив) и Аилы Юссуфа (Динамо Киев).

Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

В конце концов, Реал сумел избежать поражения, уступая в счете по ходу матча в два мяча, впервые с 2006 года, когда спасся в поединке ЛЧ с киевским Динамо (2:2).

Однако нынешняя кампания в главном еврокубке началась для "сливочных" просто провально. После поражения от ПСЖ в первом туре мадридцы сыграли вничью с Брюгге. Реал впервые в своей истории не сумел выиграть два стартовых матча в Лиге чемпионов.

Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу

blog_ava
Шевченко согласился возглавить Милан при одном условии, – итальянский журналист
08:50
699
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Деннис Эммануэль Бонавентуре Деннис Эммануэль Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Айила Юссуф Айила Юссуф Реал Мадрид Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
43
мин
Барселона
22:00
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук