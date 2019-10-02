Реал установил исторический антирекорд в Лиге Чемпионов – подвиг экс-форварда Зари и след Динамо в спасении мадридцев

Мадридский Реал сыграл вничью с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Брюгге ушел на перерыв отчетного матча, имея преимущество в два мяча благодаря дублю Денниса Бонавентуре. Бывший нападающий Зари стал лишь третьим нигерийцем, который забивал Реалу в Лиге чемпионов, после Джеймса Обиора (Локомотив) и Аилы Юссуфа (Динамо Киев).

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В конце концов, Реал сумел избежать поражения, уступая в счете по ходу матча в два мяча, впервые с 2006 года, когда спасся в поединке ЛЧ с киевским Динамо (2:2).

Однако нынешняя кампания в главном еврокубке началась для "сливочных" просто провально. После поражения от ПСЖ в первом туре мадридцы сыграли вничью с Брюгге. Реал впервые в своей истории не сумел выиграть два стартовых матча в Лиге чемпионов.

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