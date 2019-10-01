Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу

Мадридский Реал сенсационно сыграл вничью 2:2 с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

"Сливочные" активнее начали матч, но пропустили быструю контратаку брюггинцев на 10-й минуте. Тау открылся ближе к левому флангу и получил пас из глубины, а затем прострелил в штрафную на Денниса Бонавентуре. Экс-форвард Зари, кажется, собирался бить правой, но запутался в собственных ногах и курьезно переиграл Куртуа – 0:1!

Экс-форвард Зари Бонавентуре курьезным голом поставил на колени Реал

Ошарашенные мадридцы спустя несколько минут принялись атаковать снова, теперь уже с удвоенной энергией. Правда, в основном потуги Реала впереди завершались на подступах к штрафной Брюгге. Оборона бельгийцев фактически играла без сбоя, а атакующей линии хозяев ощутимо не хватало креатива и последнего паса.

В конце концов, в первом тайме подопечные Зинедина Зидана так и не смогли воплотить территориальное преимущество в забитые мячи. Зато под занавес первой половины игры пропустили во второй раз. Это Бонавентуре в центре поля запрессинговал Модрича и убежал в стремительную контратаку, которую и сам завершил элегантным ударом над Куртуа, хотя без легкого курьеза не обошлось и здесь.

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Разгневанный наставник "бланкос" в перерыве сделал сразу 2 замены, сняв Куртуа и левого защитника Начо – едва ли не главных виновников в пропущенных мячах. Это дало кое-какие плоды. По крайней мере, во втором тайме Реал не пропустил. Зато забил дважды. Пригодился быстрый первый гол в исполнении Серхио Рамоса: Бензема (!) с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, а капитан мадридцев головой отправил мяч в ворота Миньоле.

Отыгрались же "сливочные" под занавес матча. Вормер завалил Винисиуса на подступах к штрафной зоне и получил второй "горчичник", Кроос красиво и точно навесил на Каземиро, а бразильский хавбек эффектным ударом головой оставил не у дел Миньоле.

Итак, 2:2 – зрелищная ничья в пользу конкурентов Реала и Брюгге по квартету А – Пари Сен-Жермен и Галатасарая.

Отметим, что украинец Эдуард Соболь благодаря стечению обстоятельств попал в стартовый состав бельгийского гранда и стал одним из лучших игроков на поле. В частности, от статистического портала SofaScore защитник получил оценку 7,4. Это второй показатель среди "черно-синих" после Бонавентуре. Такую же оценку получил и Перси Тау.

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