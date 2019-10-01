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Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу

21:55 541 Читати українською
Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу
Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал сенсационно сыграл вничью 2:2 с бельгийским Брюгге в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

"Сливочные" активнее начали матч, но пропустили быструю контратаку брюггинцев на 10-й минуте. Тау открылся ближе к левому флангу и получил пас из глубины, а затем прострелил в штрафную на Денниса Бонавентуре. Экс-форвард Зари, кажется, собирался бить правой, но запутался в собственных ногах и курьезно переиграл Куртуа – 0:1!

Экс-форвард Зари Бонавентуре курьезным голом поставил на колени Реал

Ошарашенные мадридцы спустя несколько минут принялись атаковать снова, теперь уже с удвоенной энергией. Правда, в основном потуги Реала впереди завершались на подступах к штрафной Брюгге. Оборона бельгийцев фактически играла без сбоя, а атакующей линии хозяев ощутимо не хватало креатива и последнего паса.

В конце концов, в первом тайме подопечные Зинедина Зидана так и не смогли воплотить территориальное преимущество в забитые мячи. Зато под занавес первой половины игры пропустили во второй раз. Это Бонавентуре в центре поля запрессинговал Модрича и убежал в стремительную контратаку, которую и сам завершил элегантным ударом над Куртуа, хотя без легкого курьеза не обошлось и здесь.

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Разгневанный наставник "бланкос" в перерыве сделал сразу 2 замены, сняв Куртуа и левого защитника Начо – едва ли не главных виновников в пропущенных мячах. Это дало кое-какие плоды. По крайней мере, во втором тайме Реал не пропустил. Зато забил дважды. Пригодился быстрый первый гол в исполнении Серхио Рамоса: Бензема (!) с угла штрафной навесил на дальнюю штангу, а капитан мадридцев головой отправил мяч в ворота Миньоле.

Отыгрались же "сливочные" под занавес матча. Вормер завалил Винисиуса на подступах к штрафной зоне и получил второй "горчичник", Кроос красиво и точно навесил на Каземиро, а бразильский хавбек эффектным ударом головой оставил не у дел Миньоле.

Итак, 2:2 – зрелищная ничья в пользу конкурентов Реала и Брюгге по квартету А – Пари Сен-Жермен и Галатасарая.

Отметим, что украинец Эдуард Соболь благодаря стечению обстоятельств попал в стартовый состав бельгийского гранда и стал одним из лучших игроков на поле. В частности, от статистического портала SofaScore защитник получил оценку 7,4. Это второй показатель среди "черно-синих" после Бонавентуре. Такую же оценку получил и Перси Тау.

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