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Реал встановив історичний антирекорд в Лізі Чемпіонів – подвиг екс-форварда Зорі та слід Динамо у порятунку мадридців

09:41 97 Читать на русском
Реал встановив історичний антирекорд в Лізі Чемпіонів – подвиг екс-форварда Зорі та слід Динамо у порятунку мадридців
Денніс Бонавентуре / Getty images

Мадридський Реал зіграв внічию з бельгійським Брюгге у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

56’ Серхіо Рамос
86’ Каземіро
 
Денніс Еммануель Бонавентуре 10’
Денніс Еммануель Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Денніс Еммануель Бонавентуре
39’ Денніс Еммануель Бонавентуре
56’ Серхіо Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземіро

Брюгге пішов на перерву звітного матчу, маючи перевагу у два м'ячі завдяки дублю Денніса Бонавентуре. Колишній нападник Зорі став лише третім нігерійцем, який забивав Реалу у Лізі чемпіонів, після Джеймса Обіора (Локомотив) та Аїли Юссуфа (Динамо).

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

Зрештою, Реал зумів уникнути поразки, поступаючись у рахунку впродовж матчу у два м'ячі, вперше з 2006-го року, коли врятувався у поєдинку ЛЧ з київським Динамо (2:2).

Однак нинішня кампанія у головному єврокубку розпочалася для "вершкових" просто провально. Після поразки від ПСЖ у першому турі мадридці зіграли внічию з Брюгге. Реал вперше у своїй історії не зумів виграти два стартових матчі у Лізі чемпіонів.

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Ліга чемпіонів Денніс Еммануель Бонавентуре Денніс Еммануель Бонавентуре Реал Мадрид - Брюгге Аїла Юссуф Аїла Юссуф Динамо Динамо Реал Мадрид Реал Мадрид
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