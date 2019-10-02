Реал встановив історичний антирекорд в Лізі Чемпіонів – подвиг екс-форварда Зорі та слід Динамо у порятунку мадридців

Мадридський Реал зіграв внічию з бельгійським Брюгге у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Брюгге пішов на перерву звітного матчу, маючи перевагу у два м'ячі завдяки дублю Денніса Бонавентуре. Колишній нападник Зорі став лише третім нігерійцем, який забивав Реалу у Лізі чемпіонів, після Джеймса Обіора (Локомотив) та Аїли Юссуфа (Динамо).

Курйозний дубль Бонавентуре в огляді матчу Реал – Брюгге – 2:2

Зрештою, Реал зумів уникнути поразки, поступаючись у рахунку впродовж матчу у два м'ячі, вперше з 2006-го року, коли врятувався у поєдинку ЛЧ з київським Динамо (2:2).

Однак нинішня кампанія у головному єврокубку розпочалася для "вершкових" просто провально. Після поразки від ПСЖ у першому турі мадридці зіграли внічию з Брюгге. Реал вперше у своїй історії не зумів виграти два стартових матчі у Лізі чемпіонів.

Брюгге зганьбив Реал у Лізі чемпіонів – Соболь і екс-форвард Зорі створили сенсацію на Бернабеу