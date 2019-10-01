Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

Мадридский Реал и бельгийский Брюгге не определили сильнейшего в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

Гости из Бельгии шокировали мадридскую публику в первом тайме двумя голами.

Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу

Экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре на 10-й минуте неуклюжим ударом открыл счет, а под занавес первой половины игры убежал на свидание с Куртуа и оформил дубль.

Реал ответил в тайме втором. Сначала Серхио Рамос замкнул навес Бензема с угла штрафной. А когда Брюгге оказался в меньшинстве, то мгновенно наказал гостей Каземиро. Бразилец классно откликнулся на навес Крооса со стандарта. Итак, 2:2 – настоящая сенсация на Бернабеу

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