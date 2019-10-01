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Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2

22:53 22 Читати українською
Курьезный дубль Бонавентуре в обзоре матча Реал – Брюгге – 2:2
Радость брюггинцев / Marca

Мадридский Реал и бельгийский Брюгге не определили сильнейшего в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов матча.

56’ Серхио Рамос
86’ Каземиро
 
Деннис Эммануэль Бонавентуре 10’
Деннис Эммануэль Бонавентуре 39’
Рууд Вормер 84’
10’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
39’ Деннис Эммануэль Бонавентуре
56’ Серхио Рамос
84’ Рууд Вормер
86’ Каземиро

Гости из Бельгии шокировали мадридскую публику в первом тайме двумя голами.

Брюгге опозорил Реал в Лиге чемпионов – Соболь и экс-форвард Зари создали сенсацию на Бернабеу

Экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре на 10-й минуте неуклюжим ударом открыл счет, а под занавес первой половины игры убежал на свидание с Куртуа и оформил дубль.

Реал ответил в тайме втором. Сначала Серхио Рамос замкнул навес Бензема с угла штрафной. А когда Брюгге оказался в меньшинстве, то мгновенно наказал гостей Каземиро. Бразилец классно откликнулся на навес Крооса со стандарта. Итак, 2:2 – настоящая сенсация на Бернабеу

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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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