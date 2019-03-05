Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

Мадридский Реал уже успел отметиться антидостижением в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

Мадридский Реал установил антирекорд в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского Аякса.

Реал – Аякс – видео голов

"Королевский клуб" впервые в истории пропустил 2 гола в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу за стартовые 18 минут.

Первый матч в Амстердаме завершился победой "сливочных" со счетом 2:1.