toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС БОРУССИЯ ДОРТМУНД - ТОТТЕНХЭМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

5 марта 23:03 115 Читати українською
Реал установил антирекорд в матче с Аяксом
Реал – Аякс / ФК Реал Мадрид

Мадридский Реал уже успел отметиться антидостижением в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Аякса.

70’ Марко Асенсио
 
Хаким Зиеш 7’
Давид Нерес 18’
Душан Тадич 64’
Лассе Шьоне 72’

Мадридский Реал установил антирекорд в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского Аякса.

Реал – Аякс – видео голов

"Королевский клуб" впервые в истории пропустил 2 гола в Лиге чемпионов на Сантьяго Бернабеу за стартовые 18 минут.

Первый матч в Амстердаме завершился победой "сливочных" со счетом 2:1.

Теги
Аякс Аякс Лига чемпионов Реал Мадрид - Аякс Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорды
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Челси решил продать Кепу из-за конфликта с Сарри
    Англія — 5 март581 Челси решил продать Кепу из-за конфликта с Сарри
21
час
:
52
мин
ПСЖ
22:00
Манчестер Юнайтед
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук