Сенсационная победа подопечных Вернидуба в видеообзоре матча Реал – Шериф – 1:2
00:43 - Читати українською
Шериф Юрия Вернидуба добыл шокирующую победу во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Шериф на Футбол 24.
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Себастьен Тилль 90’
90’ Себастьен Тилль
Шериф шокировал Мадрид в первом тайме – Криштиану навесил с фланга, а Яхшибоев ударом головой пробил Куртуа. Реал пытался отыграться, но удалось это только после перерыва – Винисиус заработал пенальти, а Бензема его реализовал.
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Молдаване же смогли создать сенсацию в конце матча: после вбрасывания из аута и комбинации мяч оказался у Тиля, который с лету пробил в дальнюю девятку. 1:2 подопечные Вернидуба возглавили группу D.
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