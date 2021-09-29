Шериф Юрия Вернидуба добыл шокирующую победу во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Шериф на Футбол 24.

Шериф шокировал Мадрид в первом тайме – Криштиану навесил с фланга, а Яхшибоев ударом головой пробил Куртуа. Реал пытался отыграться, но удалось это только после перерыва – Винисиус заработал пенальти, а Бензема его реализовал.

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Молдаване же смогли создать сенсацию в конце матча: после вбрасывания из аута и комбинации мяч оказался у Тиля, который с лету пробил в дальнюю девятку. 1:2 подопечные Вернидуба возглавили группу D.