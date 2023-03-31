Тренер Реала Кастильи сосредоточен на своей команде, которая имеет возможность выйти в Сегунду. Рауль мечтает заменить Карло Анчелотти, который может покинуть свой пост по окончании сезона. Однако, похоже, руководство Реала не видит в нем главного кандидата на эту должность.

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Согласно информации Mundo Deportivo, Шальке хотел бы сделать Рауля своим следующим тренером Немецкий клуб оценил работу звезды с молодежной командой мадридцев, во главе которой он выиграл Юношескую лигу УЕФА 2019/20.

Экс-игрок Реала, трижды выигравший ЛЧ с "бланкос", оставил свой след в истории "кобальтовых", за которых выступал в период с 2010 по 2012 годы. Шальке уже пытался привлечь тренера, но каждый раз встречал отказ.

Рауль не торопится с принятием решения о своем будущем. Он хочет дождаться конца сезона. Во главе Кастильи Рауль выдал серию из 18 матчей без поражений. В данный момент его команда занимает третье место, отставая от первой строчки всего на четыре пункта.

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