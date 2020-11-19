Фонт не исключает, что "блаугранас" могут воспользоваться завершением контракта защитника с мадридским клубом.

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"Если Хави попросит меня подписать Рамоса, и это будет выгодно, то я подпишу его", – заявил потенциальный босс Барселоны в эфире El Partidazo de COPE. 34-летний Рамос до сих пор не может согласовать условия продления контракта с Реалом. Если они не найдут компромисс, то капитан "сливочных" уже в январе будет иметь право вести переговоры с другими клубами, а летом перейти свободным агентом.

Напомним, выборы нового президента Барселоны состоятся 24 января 2021.

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