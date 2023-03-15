По итогам поединков 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА стали известны все полуфинальные пары турнира.

Юношеская лига УЕФА, 1/4 финала

Спортинг U-19 – Ливерпуль U-19 – 1:0

Милан U-19 – Атлетико U-19 – 2:0

АЗ U-19 – Реал U-19 – 4:0

Боруссия Дортмунд U-19 – Хайдук U-19 – 1:1 (8:9 пен.)

По итогам четвертьфиналов Ливерпуль, Атлетико, Реал и дортмундская Боруссия прекратили участие в розыгрыше. Дортмунд выбыл по итогам серии пенальти, а Мадрид был разгромлен в Алкмааре. Победитель украинского Руха – Милан – прошёл Атлетико.

Фиаско Барселоны, сорванное Эль-Класико, драма Руха – определились пары 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА

Пары 1/2 финала Юношеской Лиги УЕФА 2022/23:

Спортинг – АЗ

Хайдук – Милан

Так называемый "Финал четырех" (полуфиналы и решающий матч 21 и 24 апреля соответственно) состоится на стадионе Колове в Ньоне.