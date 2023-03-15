Юнацька ліга УЄФА, 1/4 фіналу

Спортінг U-19 – Ліверпуль U-19 – 1:0

Мілан U-19 – Атлетіко U-19 – 2:0

АЗ U-19 – Реал U-19 – 4:0

Борусія Дортмунд U-19 – Хайдук U-19 – 1:1 (8:9 пен.)

За підсумками чвертьфіналів Ліверпуль, Атлетіко, Реал і дортмундська Борусія припинили участь у розіграші. Дортмунд вибув за підсумками серії пенальті, а Мадрид був розгромлений в Алкмарі. Переможець українського Руху – Мілан – пройшов Атлетіко.

Фіаско Барселони, зірване Ель-Класіко, драма Руха – визначилися пари 1/4 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Пари 1/2 фіналу Юнацької Ліги УЄФА 2022/23:

Спортінг – АЗ

Хайдук – Мілан

Так званий "Фінал чотирьох" (півфінали та вирішальний матч 21 і 24 квітня відповідно) відбудеться на стадіоні Колове в Ньоні.