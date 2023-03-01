По итогам поединков 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА стали известны все четвертьфинальные пары турнира. Украинских команд, к сожалению, не осталось.

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

Боруссия Д U-19 – ПСЖ U-19 – 1:1 (5:4 пен.)

Милан U-19 – Рух U-19 – 1:0

Хайдук U-19 – Манчестер Сити U-19 – 2:1

Барселона U-19 – АЗ U-19 – 0:3

Реал Мадрид U-19 – Зальцбург U-19 – 3:1

Спортинг U-19 – Аякс U-19 – 5:1

Ливерпуль U-19 – Порту U-19 – 1:1 (6:5 пен.)

Атлетико U-19 – Генк U-19 – 4:1

Львовский Рух, который был единственным представителем Украины в 1/8 финала, на последних минутах проиграл Милану и прекратил борьбу в Юношеской ЛЧ. Команда Виталия Пономарева ранее прошла Заглембе, Галатасарай и Интер, но "россонери" стали для львовян непреодолимым барьером.

Рух вылетел из Юношеской лиги УЕФА, не выдержав давление Милана – красивый гол отменили, за "россонери" болел Мальдини

В других матчах отметим вылет Барселоны, которая дома получила три "сухих" мяча от АЗ Алкмаар. Соответственно Эль-Класико в четвертьфинале не будет – с Реалом сыграет именно нидерландская команда. Вылетел и Манчестер Сити, уступивший Хайдуку.

Пары 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА 2022/23:

АЗ – Реал Мадрид

Милан – Атлетико

Спортинг – Ливерпуль

Боруссия Д – Хайдук.

Матчи пройдут 14 и 15 марта на полях команд, указанных первыми. Так называемый "Финал четырех" (полуфиналы и решающий матч 21 и 24 апреля соответственно) состоится на стадионе Колове в Ньоне.