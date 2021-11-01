Мадридский Реал продолжает подготовку к противостоянию с Шахтером в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Карим Бензема провел полноценную тренировку в составе Реала и имеет возможность сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает журналист Мельхор Руис в своем твиттере.

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Однако, у мадридцев есть и серьезные потери. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на отсутствовавших на тренировке Бейла, Себальоса, Вальверде, Родриго и Мариано.

Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября. Начало поединка в 19.45. Мадридцы занимают 2 место в группе D (6 очков), а "горняки" с 1 пунктом замыкают квартет.

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