Реал провел тренировку перед матчем с Шахтером – возвращение Бензема и 5 потерь
Мадридский Реал продолжает подготовку к противостоянию с Шахтером в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Карим Бензема провел полноценную тренировку в составе Реала и имеет возможность сыграть в матче группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера, сообщает журналист Мельхор Руис в своем твиттере.
Шахтер обнародовал заявку на матч против Реала – отсутствует одна звезда
Однако, у мадридцев есть и серьезные потери. Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на отсутствовавших на тренировке Бейла, Себальоса, Вальверде, Родриго и Мариано.
Напомним, что матч Реал – Шахтер состоится в среду, 3 ноября. Начало поединка в 19.45. Мадридцы занимают 2 место в группе D (6 очков), а "горняки" с 1 пунктом замыкают квартет.
Шахтер разгромил Десну и продолжил погоню за Динамо – хорошее настроение перед Реалом портят огрехи в обороне