Мадридський Реал продовжує підготовку до протистояння з Шахтарем у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Карім Бензема провів повноцінне тренування у складі Реала та має змогу зіграти у матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, повідомляє журналіст Мельхор Руїс у своєму твіттері.

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Проте, мадридці мають і серйозні втрати. Карло Анчелотті не зможе розраховувати на Бейла, Себальйоса, Вальверде, Родріго та Маріано, які були відсутні на тренуванні.

Нагадаємо, що матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 3 листопада. Початок поєдинку о 19:45. Мадридці наразі посідають 2 місце у групі D (6 очок), а "гірники" з 1 пунктом замикають квартет.

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