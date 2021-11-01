Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком игроков, которые отправятся в Мадрид на матч группового этапа Лиги чемпионов.

В заявку "горняков" попали 25 игроков, сообщает официальный Telegram-канал Шахтера. У украинской команды только одна потеря – в Мадрид не полетел Педриньо, который продолжает восстанавливаться после повреждения.

Реал – Шахтер: матч Лиги чемпионов доверили бригаде арбитров из Франции

Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь.

Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков.

Нападающие: Дентинью, Сикан, Фернандо.

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К слову, матч против Реала состоится в среду, 3 ноября, в 19:45. Шахтер является аутсайдером группы D, набрав 1 очко после 3 туров.

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