Мадридцы, которые уже остались без главной звезды атаки Винисиуса, потеряли еще одного футболиста перед стартом Лиги чемпионов.

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Согласно информации El Chiringuito, защитник Реала Даниэль Карвахаль пропустил тренировку накануне матча против Униона. У испанца диагностирована мышечная травма, поэтому Карло Анчелотти не включил его в заявку на предстоящую игру. Также под вопросом участие Карвахаля в мадридском дерби, которое запланировано на 24 сентября.

Вместо испанского защитника в заявку попал Винисиус Тобиас, арендованный у Шахтера. За первую команду Реала 19-летний бразилец еще не играл.

Напомним, что Реал сыграет против берлинского Униона в среду, 20 сентября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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