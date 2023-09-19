Реал потерял ключевого игрока перед стартом Лиги чемпионов – его заменил легионер Шахтера
Главный тренер Реала Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на именитого защитника.
Мадридцы, которые уже остались без главной звезды атаки Винисиуса, потеряли еще одного футболиста перед стартом Лиги чемпионов.
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Согласно информации El Chiringuito, защитник Реала Даниэль Карвахаль пропустил тренировку накануне матча против Униона. У испанца диагностирована мышечная травма, поэтому Карло Анчелотти не включил его в заявку на предстоящую игру. Также под вопросом участие Карвахаля в мадридском дерби, которое запланировано на 24 сентября.
Вместо испанского защитника в заявку попал Винисиус Тобиас, арендованный у Шахтера. За первую команду Реала 19-летний бразилец еще не играл.
Напомним, что Реал сыграет против берлинского Униона в среду, 20 сентября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
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