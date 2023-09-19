Мадридці, які вже залишились без головної зірки атаки Вінісіуса, втратили ще одного футболіста перед стартом Ліги чемпіонів.

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Згідно з інформацією El Chiringuito, захисник Реала Даніель Карвахаль пропустив тренування напередодні матчу проти Уніона. У іспанця діагностована м'язова травма, тому Карло Анчелотті не включив його в заявку на майбутню гру. Також під питанням участь Карвахаля в мадридському дербі, яке заплановано на 24 вересня.

Замість іспанського захисника до заявки потрапив Вінісіус Тобіас, який орендований у Шахтаря. За першу команду Реала 19-річний бразилець ще не грав.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти берлінського Уніона в середу, 20 вересня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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