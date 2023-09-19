Реал втратив ключового гравця перед стартом Ліги чемпіонів – його замінив легіонер Шахтаря
Головний тренер Реала Карло Анчелотті не зможе розраховувати на іменитого захисника.
Мадридці, які вже залишились без головної зірки атаки Вінісіуса, втратили ще одного футболіста перед стартом Ліги чемпіонів.
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Згідно з інформацією El Chiringuito, захисник Реала Даніель Карвахаль пропустив тренування напередодні матчу проти Уніона. У іспанця діагностована м'язова травма, тому Карло Анчелотті не включив його в заявку на майбутню гру. Також під питанням участь Карвахаля в мадридському дербі, яке заплановано на 24 вересня.
Замість іспанського захисника до заявки потрапив Вінісіус Тобіас, який орендований у Шахтаря. За першу команду Реала 19-річний бразилець ще не грав.
Нагадаємо, що Реал зіграє проти берлінського Уніона в середу, 20 вересня. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
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